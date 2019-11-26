«Хода мужності», – грандіозний марш захисників під такою назвою організовують у Тернополі 27 листопада.

Дійство відбудеться з нагоди виводу підрозділів 44-ої окремої артилерійської бригади з зони проведення операції Об’єднаних сил, – повідомив прес-офіцер бригади Юрій Кульпа.

До «Ходи мужності» долучиться понад півтори тисячі військовослужбовців, а учні і студенти організують для них флешмоб.

«Хода розпочнеться о 09 год. 50 хв. від КПП військової частини за маршрутом: вул. Крушельницької – Замкова – Руська – Дружби – Миру – ПК «Березіль». Бійці протягом тривалого часу боронили територіальну цілісність та незалежність України на Сході нашої держави. Отже, вони пройдуть центральними вулицями міста з бойовим прапором до палацу культури «Березіль», де відбудуться урочистості, нагородження військових, презентація музичного кліпу Андрія Підлужного «Падаючи на сніг» в пам’ять загиблих Героїв 44 артилерійської бригади та святковий концерт за участю музикантів з гурту «Тінь сонця», – зазначає Юрій Кульпа.

Окрім цього, з нагоди повернення бійців відбудеться флешмоб «Найчисельніший урок мужності», у якому візьмуть участь студенти тернопільських навчальних закладів.

Софія Романська