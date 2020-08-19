Учасники Всеукраїнського велопробігу ветеранів війни відвідали Тернопіль. Вони зустрілися з родичами загиблих українських захисників та поклали квіти до Стелли «Борцям за волю України».

Велопробіг присвячений Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Його учасники планують подолати майже дві тисячі кілометрів регіонами України.

«Ми не просто беремо участь у велопробізі, ми зустрічаємося із родинами загиблих, також ми популяризуємо ветеранський спорт, спортивну реабілітацію. Сьогодні виїжджаємо на Хмельницький, далі Вінниця, Житомир, Київ, Лубни, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Бердянськ, Маріуполь. Загалом проїдемо понад 1800 кілометрів» – каже учасник велопробігу, начальник відділу Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області Іван Балашов.

Велопробіг розпочався 16 серпня в Ужгороді. Маршрут пролягає через Стрий, Рогатин, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ, Лубни, Полтаву, Дніпро, Запоріжжя та Бердянськ. Фінішуватимуть велосипедисти у Маріуполі 29 серпня – у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Софія Романська