З метою забезпечення належного доїзду учнів до загальноосвітніх навчальних закладів міста в умовах карантину, з 1 вересня додатково до діючих маршрутів громадського транспорту, в Тернополі почнуть курсувати шкільні тролейбуси.

Виконуватимуть спеціальні шкільні рейси вісім одиниць електротранспорту на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Громадський транспорт буде обладнаний табличками «Діти».

Перевезення учнів шкільними тролейбусами здійснюватиметься за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина». Для школярів проїзд – безкоштовний.

Планується також організація супроводу працівниками освітніх закладів. Також наразі в шкільних тролейбусах дозволено супровід батьками учнів молодших класів. Проте для супроводжуючих осіб проїзд буде платний відповідно до діючих тарифів на проїзд.

Для належної організації навчального процесу керівники загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя ознайомлені з графіком виконання шкільних рейсів.

Орієнтовний графік відправлень тролейбусів, що здійснюють шкільні рейси (можливі уточнення):

Тролейбус №1/3:

08:02 Ринок – 08:20 вул. Слівенська – 08:30 вул. О. Довженка – 8:48 Центр – 09:02 Ринок

Тролейбус №2/2:

08:04 вул. Протасевича – 8:22 Центр – 08:42 вул. Тролейбусна

Тролейбус №5/1:

8:07 вул. Київська – 8:17 вул. Лесі Українки – 8:21 вул. Слівенська – 8:31 Центр – 8:45 вул. Миру – 8:55 Центр – 9:19 вул. Київська

Тролейбус №7/1:

08:32 вул. Лесі Українки – 08:35 вул. Слівенська – 08:53 (ЦДМІ ім. Довженка)

Тролейбус №7/2:

08:37 Фарм. фабрика – 08:50 Парк Національного відродження

Тролейбус №8/1:

07:48 Газопровід – 08:35 вул. Морозенка;

Тролейбус №10/3:

08:04 вул. Київська – 08:27 Центр – 08:52 вул. Київська – 09:12 готель «Тернопіль»

Тролейбус №11/4:

07:57 вул. Лучаківського – 08:03 вул. Тролейбусна – 08:18 Центр – 08:48 вул. Київська.