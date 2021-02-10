У Тернополі один із тролейбусів, що курсують містом, може становити загрозу для здоров’я та життя пасажирів.

Тернополянка, що проїхалася цим транспортним засобом, зіткнулася із реальною загрозою – “тролейбус б’є током”.

Про це користувачка Свєток Свєток повідомила на сторінці спільноти в мережі Фейсбук, пише 0352.ua.



“Тролейбус номером 10 б’є током”, – написала вона, додавши фотографії на підтвердження своїх слів.



На знімках можна побачити, як серед клаптів брудного снігу на сходинках, що ведуть до салону тролейбуса, видніються обдерті електричні дроти.