Рятувальники Тернопільщини здійснюють оповіщення населення щодо дій під час карантину і недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

Як повідомляють Тернополяни, за допомогою гучномовців та колонок людей інформують про небезпеку. Спеціальна машина курсує усіма мікрорайонами Тернополя, намагаючись захватити максимальну кількість вулиць. Рятувальники попереджають людей, щоб залишалися вдома, уникали скупчень людей, допомагали людям похилого віку.

Схожі дії з інформування населення зараз відбуваються по всій країні.