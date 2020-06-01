Туристична галузь Тернопілля поступово повертається до роботи. Уже можуть приймати відвідувачів музеї та готельні заклади. Готові приймати туристів у Теребовлі, Збаражі, Заліщиках та інших містах області.

– З 10 червня зможуть працювати бази відпочинку та інші місця розміщення, – каже Ростислав Яцків, начальник управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації. – У нас найбільша кількість історичних пам’яток, природних туристичних об’єктів, які дозволяють вільно пересуватися та виконувати умови карантину. Надіюсь, люди це оцінять і будуть приїжджати до нас. Розпочинають роботу і заклади інфраструктури, з ними є домовленість, що вони не будуть піднімати ціни на свої послуги.

Національний заповідник «Замки Тернопілля» розпочав приймати туристів з 12 травня. За два тижні, як розповіла начальниця відділу обслуговування туристів та масово-освітньої роботи Національного заповідника “Замки Тернопілля” Ольга Станкевич, Збаразький замок відвідало три сотні людей. Поки що це окремі сім’ї або групи до восьми осіб, а в липні вже прийматимуть більші групи.

До прийому любителів активного відпочинку підготувалися у Заліщиках. Керівник туристичної агенції, засновник проекту «Кучеряві сплави» Віктор Кучер розповів, що вони можуть запропонувати одно, дво або триденні сплави Дністром. Є різні маршрути, залежно від підготовленості та побажань відпочивальників. Сплави ці не спортивні, а відпочинкові, тобто йдеться не про те, щоб пройти якомога більшу відстань по річці, а навчитися веслувати на різних плавзасобах, насолодитися процесом та мальовничими краєвидами Дністровського каньйону. Під час туру можна жити у наметах, а можна поселитися в готелі. До туристичних маршрутів в агенції планують включити не тільки сплав річкою, а й відвідування місцевих тепличних господарств, печер Вертеба, Оптимістична, скельного храму у селі Монастирок тощо.

Запрошує у гості й старовинна Теребовля. Директор КП «Теребовлянський туристично-інформаційний центр» Степан Зелінський розповів, що зараз у місті завершують реконструкцію ратуші. На ній облаштують оглядовий майданчик, куди зможуть підніматися та оглядати місто усі бажаючі. Для відвідувачів у Теребовлянському ТІЦі пропонують велосипедні екскурсії та веломаршрути, які дозволять ознайомитися з містом та околицями, зокрема, побачити кам’яний віадук у Плебанівці. Також у Теребовлі готують до відкриття музей-майстерню. Його особливістю стане оздоблення у вигляді дерева, яке буде «рости» на двох поверхах музею. Також працівники Теребовлянського ТІЦу готуються до Дня міста, який планують провести в атмосфері Старого міста.

Ольга Трач