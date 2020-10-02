Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила карантинне зонування.

Відтак місто Бережани перейшло з червоної до помаранчевої зони. Щодо Тернополя, то він залишається у червоній зоні, сюди ще потрапило місто Канів.

Також у помаранчевій зоні з понеділка перебуватимуть Кременець, Чортків та усі сімнадцять районів області. Епідемічна ситуація у нашому краї складна і загрозлива, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Щодо наступного тижня, то прогнози в епідеміологів невтішні.

«Спостерігаємо нестабільність в епідпроцесі. Періодично простежуються піки в епідпроцесі. Якщо аналізувати показники у відсотковому відношенні, то ситуація далі залишається напруженою. Коронавірус – це респіраторна інфекція, вона має вищу сезонність у холодну пору року. Хоча пандемія COVID-19 набула такого розмаху, що і в літній період спостерігалася значна кількість хворих. Але в осінній період ми бачимо подальші ускладнення».

Напередодні на Тернопільщині додалося 254 інфікованих COVID-19. Найбільше заражених діагностували в обласному центрі – 102 осіб.

Софія Романська