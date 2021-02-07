У 2021 році в рамках єдиної комунальної транспортної компанії у Тернополі продовжується оновлення автобусного та тролейбусного парків.

Зокрема, завдяки співпраці КП «Міськавтотранс» з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), наше місто незабаром зможе отримати ще 15 низькопідлогових автобусів великої вмістимості.

Наразі Європейським банком оголошено тендер, тож марка автобуса, що працюватиме на маршрутах Тернополя, буде відома уже після визначення переможця торгів.

Міською радою також уже подана заявка на участь у проєкті Європейського інвестиційного банку щодо придбання нового рухомого складу міського громадського електротранспорту. Тож, в рамках проєкту у майбутньому в Тернополі зможуть курсувати ще 30 нових тролейбусів.

Таким чином, місто поступово відмовляється від старих «маршруток» на користь сучасного комфортабельного транспорту.