Тернопіль закупить 30 нових низькопідлогових автобусів, які працюють на дизельному паливі.

Для цього комунальному підприємству «Міськавтотранс» дозволили розпочати процедуру закупівлі послуг фінансового лізингу. Відповідне рішення прийняли на десятій сесії міської ради.

– Це автобуси середньої місткості – до 65 пасажирів, довжиною до 10 метрів, екологічного стандарту не нижче ЄВРО-5, як це і передбачено законодавством, -розповів начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук. – Розмір фінансування за операцією фінансового лізингу складе не більше 96 мільйонів гривень впродовж 5 років від дати отримання автобусів. Авансовий платіж становитиме не більше 20% від вартості майна. Процедура буде проводитись відповідно до вимог закону України «Про публічні закупівлі».

Як зазначено у рішенні, новий транспорт закуповують, щоб покращити якість перевезень пасажирів в Тернопільській міській територіальній громаді, забезпечити безперебійний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до послуг з перевезення пасажирів та оновлення рухомого складу підприємства. Зараз КП «Міськавтотранс» обслуговує 11 міських маршрутів, на яких працює 65 транспортних засобів. Минулого року у березні КП «Тернопільелектротранс» отримав 20 нових автобусів «МАЗ 206». Їх також закупили за договором лізингу.

На 10 сесій при внесенні змін до бюджету для КП «Міськавтотранс» передбачили 16 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на оплату авансового платежу за нові автобуси.