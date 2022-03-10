Нараду з тернопільськими виробниками продуктів харчування, представниками оптових складів і роздрібної торгівлі провів міський голова Сергій Надал 10 березня. На ній обговорили стан забезпечення міста продуктами харчування.

– Місто забезпечене всіма необхідними продуктами харчування, – повідомив Сергій Надал. – За інформацією найбільших торгових мереж Тернополя є достатньо необхідних продуктів харчування. Місцеві виробники також зауважують, що достатньо хліба, молока, м’ясопродуктів, але є об’єктивні причини, які можуть впливати на ріст цін.

Директор ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Віктор Солтис повідомив, що підприємство працює на повну потужність. А на підвищення ціни продукції впливає імпортна упаковка.

– Наш завод працює на повну потужність, – каже Віктор Солтис. – В день переробляєм 500 тон молока. Воно йде на виготовлення всіх продуктів, які у нас запитують торговельні мережі. Поставляємо продукцію на всю територію, яка підконтрольна владі України, забезпечуємо поставку у всі торговельні мережі. В окремих випадках може відбуватися зростання ціни. Виробництво пакувальних матеріалів для молочної продукції: плівка, картон, гранула – це все імпорт. В Україні тільки наноситься друк і видувається пляшка. Тому прошу з розумінням поставитися до тих невеликих відсотків підняття ціни виробником.

Представник роздрібної торгівельної мережі Тернополя Петро Ландяк повідомив, що в магазинах міста достатньо хліба, молока, круп, борошна, м’яса, яєць. Бувають перебої із доставкою олії, яка виробляється в інших регіонах. Ціни у роздрібній мережі, за його словами, формують з мінімальною націнкою у 10%. Зростати вони можуть через те, що виробники піднімають ціну.

Сергій Надал також додав, що в області працюють спеціальні групи, які контролюють рівень цін. І всі заклади роздрібної торгівлі повинні проводити розрахунки банківськими карточками. Про підвищення цін або відмову у прийнятті банківської картки можна скаржитися у Держпродспоживслужбу або міську раду.