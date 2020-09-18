Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в п’ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні”, – написав він.

Немчінов опублікував список міст з червоної, помаранчевої і жовтої карантинних зон. Він зазначив, що нові епідеміологічні рівні встановлюються на 14 днів.

Відтак, до червоної зони потрапили Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони.

Тернопіль, Кременець, Чортків і 14 районів області – у помаранчевій зоні.