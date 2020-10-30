Тернопіль вийшов із «червоної» зони епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняли на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак обласний центр перейшов до «помаранчевої» зони.

Рівень захворюваності протягом цих двох тижнів у Тернополі значно знизився і наразі становить 301 випадок на сто тисяч населення.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Показник «червоної» зони – 320 випадків на сто тисяч населення.

«За рішенням державної комісії з ТЕБ та НС, у «червоній» зоні з 2 листопада перебуватимуть міста Бережани, Кременець, Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони. У «помаранчевій» зоні – місто Тернопіль, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський та Чортківський райони. Щодо карантинних вимог «червоної» зони, то там заборонено відвідувати розважальні заклади, кафе, ресторани, організація масових заходів. І все ж враховуючи велику кількість нових випадків зараження, летальних випадків, епідситуація в області розцінюється як неблагополучна. Ми реєструємо по 200 – 300 випадків захворювання. Інтенсивний показник за останні чотирнадцять днів в області становить 338,4 на сто тисяч населення».

Додамо, учора на Тернопільщині діагностували понад триста випадків зараження COVID-19. В обласному центрі виявили 77 інфікованих осіб. Епідеміологи прогнозують подальше збільшення числа хворих.