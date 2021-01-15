14 січня у Тернополі випала значна кількість снігу, проте комунальні служби та підрядні організації були попереджені про ускладнення погодних умов, тож впродовж усього дня та ночі спецтехніка в посиленому режимі очищала вулиці міста від снігу.

В період з 00:00 до 08:00 год. працювало 18 одиниць техніки, 10 з яких механізовано прогортали та обробляли протиожеледною сумішшю проїжджі частини міста, а ще 8 – тротуари та пішохідні зони.

Найбільша увага приділялася магістральним вулицям, щоб вранці громадський транспорт у звичному режимі та вчасно виїхав на маршрути.

Для посипання доріг і тротуарів у ніч з 14 на 15 січня використано 10 м3 солі та 124 м3 спеціальної суміші для уникнення формування так званої «льодової кірки» після випадання опадів у вигляді снігу чи дощу.

Незважаючи на тимчасове припинення снігових опадів та незначне підвищення температурних показників вдень, роботи з очищення вулиць міста від снігу не припиняються і триватимуть впродовж наступної ночі.

Нагадуємо представникам тернопільських ЖЕКів і ОСББ, що саме балансоутримувачі/ управителі житлового фонду відповідальні за належне утримання дворів і проїздів до них взимку.

Прилеглу територію до приватних житлових будинків приватного сектору, включно з тротуаром, повинні прибирати власники приватних будинковолодінь.

Прибирання прилеглої території до закладів торгівлі та громадського харчування, офісів, установ і організацій мають забезпечити суб’єкти господарювання.

Детальнішу інформацію щодо виконавців робіт з утримання шляхово-мостового господарства м. Тернополя в зимовий період можна переглянути на Інтерактивній карті відповідальності за прибирання міста взимку. Розроблено також спеціальні інформаційні буклети «План прибирання міста взимку», у яких детально описано роботи, що проводяться у Тернополі в зимовий період.

При виявленні територій неналежного утримання, необхідно звертатися у цілодобову довідково-інформаційну службу міської ради за телефонами: 15-80, 067 4772919, 067 3515710, а також можна надсилати фото з адресами на Viber муніципальної інспекції за номером +38 073 015 1481.

Для ефективного механізованого прибирання доріг, міжквартальних проїздів і прибудинкових територій від снігу та ожеледі, а також обробки їх протиожиледними сумішами, прохання до тернополян не паркувати автотранспорт на магістральних дорогах, біля контейнерних майданчиків, дерев та фасадів будинку, а також не залишати автомобілі у дворах.

Закликаємо водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху, інтервалу та дистанції на автошляхах, уникати ризикованих маневрувань і бути обачними на шляхопроводах, мостах, спусках і підйомах.