Німецькі партнери передали партію гуманітарної допомоги для потреб КП «Тернопільводоканал» через Тернопільську міську раду.

Від колективу Дрезденських очисних споруд (Stadtentwässerung Dresden GmbH) доправили генератори, колонки-качалки, насоси та обладнання для лабораторій. Гуманітарний вантаж сформували й доправили до Тернополя в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Міжнародна платформа для зміцнення партнерств комунальних підприємств у водному господарстві, що реалізовується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини».

Співпраця між «Тернопільводоканалом» і Дрезденськими очисними спорудами триває від 2021 року. З початком повномасштабної війни іноземці направили вже кілька партій допомоги, яка сприяє повноцінній роботі водоканалу.

“Дякуємо німецьким партнерам за підтримку та співпрацю, яка допомагає зберігати стабільність водопостачання у місті”, – зазначають у Тернопільській міській раді.