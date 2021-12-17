П’ять з половиною мільйонів євро візьме в кредит Тернопіль. За ці кошти місто закупить нові тролейбуси.

Рішення «Про здійснення запозичення у 2021 році для фінансування проекту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя»» прийняли на 11 сесії міськради 17 грудня.

– Метою запозичення є фінансування проекту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя», який передбачає придбання 30 нових низькопідлогових тролейбусів, – розповіла Тетяна Корчак, начальниця управління економіки, промисловості та праці. – Форма запозичення – це укладення угоди про передачу коштів між Міністерством інфраструктури, Міністерством фінансів України та Тернопільською міською радою. Вид запозичення – внутрішній кредит. Розмір запозичення – п’ять мільйонів п’ятсот тисяч євро. Строк запозичення – до 20 років, включаючи пільговий період 5 років. Сплата відсотків за кредитом здійснюється піврічними платежами. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.

Нові тролейбуси для Тернополя закуплять в рамках проекту «Міський громадський транспорт України ІІ». Кредитні кошти для цього Україні надає Європейський інвестиційний банк. У січні 2020 року Європейський інвестиційний банк погодив виділення коштів на реалізацію 13 підпроектів у Харкові, Львові, Чернігові, Сумах, Києві, Луцьку, Одесі, Тернополі та Запоріжжі в обсязі 176,2 мільйона євро.