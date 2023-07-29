Модернізувати громадський тролейбусний транспорт мають намір у Тернополі. Для цього на сесії міськради 28 липня погодили співпрацю із Європейським Банком Реконструкції та Розвитку. Таким чином місто зможе отримати кредит для закупівлі нових тролейбусів та оновлення інфраструктури тролейбусної мережі.

– Для покращення громадського транспорту є можливість залучити кредит на придбання нових тролейбусів, – пояснила Романа Салаш, виконуюча обов’язки начальника управління економіки, промисловості та праці. – Для цього необхідно затвердити рішення про співпрацю з ЄБРР. Кредит передбачається в сумі 11 мільйонів євро терміном на 13 років. За попередньою угодою передбачається, що на відсотки також можна буде залучити грант, тобто міська рада не буде сплачувати відсотки по цьому кредиту, а тільки сам кредит.

За отриманий кредит комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» планує закупити до 30 нових низькопідлогових тролейбусів, ремонтне та діагностичне обладнання до них, продовжити тролейбусну контактну мережу, оновити тягову підстанцію та збудувати нову, модернізувати тролейбусне депо і тролейбусні зупинки.