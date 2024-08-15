Сьогодні, 15 серпня, Тернопіль відзначає своє 484-річчя та храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці.

З цієї нагоди міський голова Сергій Надал звернувся до тернополян:

“Сьогодні, у цей особливий день, ми знову звертаємося до Пресвятої Богородиці з молитвою про захист наших воїнів та міста. Віримо, що її омофор, який колись врятував Тернопіль від орди, і тепер оберігатиме наше місто та вільну, незалежну Україну.

Тернопіль – це місто героїв. Це місто, яке дало країні сотні відважних захисників, що боронять Україну. Це – місто волонтерів, медиків, вчителів, підприємців – усіх, хто щодня наближає нашу перемогу.

Ми пишаємося нашою молоддю, яка своїми ідеями та діями зміцнює Україну. Ми вдячні нашим священикам, які перетворили храми на центри допомоги.

Тернопіль став домом для тисяч людей, які шукали прихистку від війни. Ми відкрили не лише свої домівки, але й серця, демонструючи справжню єдність та силу духу.

У цей день ми вшановуємо всіх, хто робить наше місто особливим: від захисників на передовій до кожного тернополянина, який своєю щоденною працею творить майбутнє Тернополя.

Нехай Божа ласка і підтримка завжди будуть з нашим містом і його жителями. Віримо в нашу перемогу і спільними зусиллями наближаємо той день, коли запанує мир.

З Днем міста, дорогі тернополяни! Слава Україні! Слава Тернополю!”.

До слова, з нагоди Дня міста 15 серпня проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів і гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках – безкоштовний.

Проїзд буде безкоштовним у всьому громадському транспорті міста – у маршрутках, тролейбусах та автобусах.

Нагадаємо, що ініціативу з безкоштовним проїздом у громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку.