Виставку ретро-автомобілів представили на Театральному майдані Тернополя. В експозиції — десять автентичних машин. Деякі з них братимуть участь в авто-перегонах в Монте-Карло.

Це кортеж, який мандрує різними регіонами України. Автопробіг присвячений 30-річчю незалежності.

“Ми розпочали в Умані. Вже проїхали майже 2 тис. кілометрів. І Тернопіль — це вже 19 місто, яке ми відвідали. Попереду ще велика дорога. Нашою родзинкою є “Запорожець”, якому вже 61 рік. Ми разом з ним будемо брати участь в автомобільних змаганнях в Монте-Карло, які відбудуться у 2022 році. Також у цих змаганнях братимуть участь ще два наші автомобілі”, – зазначив учасник автопробігу Роман Щипков.

Далі учасники автопробігу вирушать до Львова. А загалом вони планують побувати у 30 містах України, а також відвідати сусідні держави.