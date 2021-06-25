24 червня до Тернополя завітали учасники всеукраїнського автомобільного промо-туру Роман Щіпков та Павло Даньченко.

У січні наступного року вони у складі української команди вперше візьмуть участь у «Ралі Монте-Карло» на автомобілях «ЗАЗ-965» та «ЗАЗ-966». Для того, щоб потрапити на такі престижні змагання потрібно бути учасниками подібних заходів у своїх країнах. Тому наша команда організувала авто-марафон містами України. Також його присвячують 30-річчю Незалежності України і відвідають 30 міст.

– Для того, щоб продемонструвати можливості наших автомобілів, випробувати їх, перевірити команду, та до 30-річчя Незалежності України проїдемо 30 міст України, – розповів Роман Щіпков, командор команди «Україна в Раллі Монте-Карло». Оскільки Павло Даньченко родом з Тернополя, то вирішили, що обов’язково сюди завітаємо. Одна із цілей нашого проекту – показати, що Україна може виступити на високому рівні. Для цього організували марафон містами України. Ми стартували з Умані. Вже були у Києві, Каневі, Черкасах, Кам’янскому, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Новомосковську, Кропивницькому, Вінниці, Барі. Після Тернополя їдемо у Золочів, Львів, Івано- Франківськ, Чернівці. Якщо відкриють Молдову, то через Румунію поїдемо у Молдову, потім в Одесу та повернемось в Умань. Ще одна мета нашого промо-марафону – це пошук партнерів. Зараз ми шукаємо паливного партнера, оскільки основна стаття витрат, окрім підготовки автомобілів – це пальне на поїздку протяжністю у 2,5 тисячі кілометрів, на маршрут, який у нас буде на «Раллі Монте-Карло» взимку.

У Тернополі автомобілістів зустрічали з оркестром на Театральній площі міста. До приїзду гостей також організували виставку ретро-автомобілів. У ній були представлені автомобілі із колекції клубу «Ретро-Кортеж Тернопіль» та один – приватний. Тернополяни із цікавістю оглядали раритетні машини та фотографувалися біля них. А гості розповіли про мету свого марафону та про майбутню участь у Раллі Монте-Карло. Про те яким чином українцям вдалося потрапити на ці змагання та про історію одного із «Запоржців», який братиме у них участь, читайте у наступному матеріалі.

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