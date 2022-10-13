Днями Тернопіль відвідала українська мовознавиця, педагог, науковець, політик, громадська діячка Ірина Фаріон.

Вона провела зустрічі з студентами Західно-українського національного університету та Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

– Основний посил, який я намагалася донести, – це неперервність і наступність поколінь. Ми говорили про Українську Повстанську Армію в контексті потуги Збройних Сил України. Говорили про це в ті миті, коли вся Україна була під найжахливішим і диким бомбуванням. Про що це свідчить? Це свідчить про те що українців скорити неможливо. Українців залякати неможливо, – каже Ірина Фаріон.– І особливе таїнство цієї розмови для мене полягає в тому, що я говорила з дуже молодими і красивими людьми. Саме вони – крила нашої країни. Ніхто і ніщо їх ніколи не налякає. Саме ці молоді люди усвідомлюють: історія це те, що завжди, вона живить, творить а ми перемагаємо.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко вручив мовознавці почесну відзнаку імені Ярослава Стецька.

– Найвищу нагороду Тернопільської обласної ради, Відзнаку нашого земляка Ярослава Стецька, який зачитував Акт відновлення незалежності України у 1941 році у Львові, вручив сьогодні мовознавиці, науковцю, педагогу, громадській діячці Ірині Фаріон за стійку громадську позицію, патріотизм і невтомну працю в напрямку розвитку нашої Держави,– каже Михайло Головко. – Сильна жінка, яка несе в собі усю велич національної ідеї, сьогодні вкотре запалювала молоді серця. Спостерігав, з яким захопленням і спрагою слухала її молодь. “Спочатку нас за руку ведуть батьки, потім – вчителі, а далі – ідеї”. Цей вислів прозвучав сьогодні з уст нашої поважної гості. Слухаючи пані Ірину, переповнювала вдячність, що саме вона є тим великим вчителем, який сьогодні живить ідеєю серця багатьох українців. Безсумнівно – перемога за нами.