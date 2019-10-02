1 жовтня у Києві відбулося представлення результатів шостого вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування.

Відповідно до результатів дослідження, Тернопіль посів п’яте місце у рейтингу українських міст обласного значення з показником 74%, що на сім позицій вище у порівнянні з 2017 роком. Окрім того, Тернопільська міська рада увійшла у трійку найбільш публічних міських рад в Україні.

Моніторинг проводився Мережею партнерів з вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування з ініціативи Громадянської мережі ОПОРА в усіх обласних центрах України, а також у містах Краматорськ і Сєвєродонецьк. Активна фаза вимірювання тривала у червні-серпні 2019 року і була націлена на аналіз стану виконання міськими головами, виконавчими органами та депутатами повноважень у сфері прозорості, відкритості та підзвітності протягом 2018 року.

Дослідження передбачало подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних вебсайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-правових актів.

Під час оприлюднення результатів, експерти також представили аналіз змін, що відбулися у діяльності органів місцевого самоврядування впродовж 2013-2018 рр.

Зі слів аналітиків, в цілому за останні п’ять років усі муніципалітети в обласних центрах стали більш публічними, а середнє значення Індексу публічності для усіх міст зросло з 51% до 68% відсотків.