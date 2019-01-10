Тернопіль увійшов у ТОП-10 туристичних лідерів України
За підсумками 2018 року, Тернопіль увійшов до списку десяти найбільш туристичних міст України. Відповідний рейтинг був складений та оприлюднений туристичним порталом Zruchno.Travel.
Згідно із висновками експертів, Тернопіль, посівши шосте місце у рейтингу, названий форпостом України, адже близько третини українських замків розташовані саме на Тернопіллі.
До слова, на фінансування програми розвитку міжнародного співробітництва і туризму у 2018 році з міського бюджету було виділено 1,3 мільйона гривень.
Нагадаємо, у квітні 2018 року в Тернополі відбулося відкриття унікального музею-крипти, що знаходиться у підземеллі Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, а також оглядового майданчика на південній вежі храму, висота якої становить 22 метри. Окрім того, у 2018 році для мешканців та гостей міста стартував новий туристично-екскурсійний проект «Вихідні у Тернополі», головною метою якого є розвиток індустрії гостинності в місті та популяризація Тернопільщини як туристично привабливого регіону.
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