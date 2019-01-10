Тернопіль увійшов у ТОП-10 туристичних лідерів України

10/01/2019 Розмір тексту:

За підсумками 2018 року, Тернопіль увійшов до списку десяти найбільш туристичних міст України. Відповідний рейтинг був складений та оприлюднений туристичним порталом Zruchno.Travel.

Згідно із висновками експертів, Тернопіль, посівши шосте місце у рейтингу, названий форпостом України, адже близько третини українських замків розташовані саме на Тернопіллі.

До слова, на фінансування програми розвитку міжнародного співробітництва і туризму у 2018 році з міського бюджету було виділено 1,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в Тернополі відбулося відкриття унікального музею-крипти, що знаходиться у підземеллі Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, а також оглядового майданчика на південній вежі храму, висота якої становить 22 метри. Окрім того, у 2018 році для мешканців та гостей міста стартував новий туристично-екскурсійний проект «Вихідні у Тернополі», головною метою якого є розвиток індустрії гостинності в місті та популяризація Тернопільщини як туристично привабливого регіону.