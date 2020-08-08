Від сьогодні у Тернополі діють карантинні вимоги «жовтої зони».

Відповідно до постанови Кабміну, в обласному центрі заборонено відвідувати соціальні установи, де перебувають літні люди. Окрім цього, діють обмеження «зеленої зони», які стосуються маскового режиму, дистанції, перевезення пасажирів.

Як розповіла в. о. головної санітарної лікарки області Юлія Кравчук, цього тижня епідемічні показники на Тернопільщині знизилися. Це стало підставою для переведення обласного центру із «червоної» до «жовтої зони».

«Жовта зона передбачає вимогу, яка стосується заборони відвідування соціальних установ, також необхідно дотримуватися вимог зеленої зони. Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях в масках і респіраторах, проведення масових заходах не більше однієї людини на п’ять квадратних метрів, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць, у кінотеатрах і театрах може бути не більше 50 відсотків відвідувачів».

Нагадаємо, протягом тижня, за постановою Кабміну, Тернопіль перебував у «червоній зоні» епідемічної небезпеки. Однак, депутати міської ради вирішили не посилювати карантин, вважаючи рішення Уряду необ’єктивним.

Софія Романська

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