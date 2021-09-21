Тернопіль у “жовтій зоні”: як працюватимуть школи і дитсадки. ВІДЕО

З 23 вересня Тернопіль та область переходять у “жовту” зону карантину. В краї діятимуть відповідні карантинні норми та обмеження.

За якою формою навчання отримуватимуть знання учні та школярі, а також про роботу дитячих садочків у цей період журналістам “Файного міста” розповіла начальник Управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

За словами Ольги Похиляк, усі навчальні заклади міста працюватимуть у звичному режимі. “Жовта” зона жодним чином не вплине на освітній процес. Діти навчатимуться за очною формою навчання. Не припинять роботу й дитячі садочки.

“На сьогодні 83 відсотки працівників усіх шкіл отримали щеплення. Немає такої школи, де немає 80-ти відсотків вакцинованих. Це означає, що із завтрашнього дня і на перспективу ми всі вчимося очно. Діти всіх шкіл йдуть до школи без винятку.

Щоб батьки не хвилювалися, хочу наголосити, що садочки працюватимуть. Так само як позашкільні заклади та професійно-технічна освіта, застосовуючи усі заходи безпеки”, – повідомила Ольга Похиляк.

Детальніше – у відеоматеріалі “Файного міста“.