Тернопіль у скорботі: помер легендарний тренер з боротьби

Вчора на 76-у році пішов з життя заслужений тренер України з греко-римської боротьби Лосєв Анатолій Лукич.

Співчуття з цього приводу висловив міський голов Тернополя Сергій Надал.

“Видатний спортсмен – багаторазовий переможець міжнародних змагань, володар Кубка європейських чемпіонів.

Провідний український тренер, який виховав нову плеяду українських зірок греко-римської боротьби.

Чудова та відкрита людина, яка любила спорт всім своїм серцем.

Господь дійсно забирає найкращих.

Від себе особисто та від імені всієї Тернопільської громади висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Лосєва.

Пам’ять про Анатолія Лукича завжди буде в наших серцях”, – ідеться у зверненні міського голови.