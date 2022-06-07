Сьогодні, 7 червня, у Тернополі скорбота. Містяни прощаються з медиком лікарем Сергієм Шишковським.

Про це пише “Файне місто”.

Сергій працював старшим бойовим медиком евакуаційного відділення медичної роти вiйськової частини. Життя лікаря обірвалося у Миколаєві. Він загинув внаслідок ракетного обстрілу міста.

Як повідомила Ірина Сокола-Лісова, Сергій навчався у Чортківському медичному коледжі на спеціальності “Сестринська справа”, закінчив його у 2013 році. Після цього він продовжив навчання у Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Горбачевського.

Здобувши спеціальність хірурга, працював на Рівненщині. З початком вторгнення російських загарбників на українську землю пішов добровольцем на фронт. Старший бойовий медик Сергій Шишковський, рятуючи життя побратимів, загинув під ракетними обстрілами ворога.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Сергія. Вічна і світла пам’ять рятувальнику українських захисників!