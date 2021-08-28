З нагоди Дня міста Тернополя та храмового праздника, 28 серпня у місті відбудеться ряд спортивних, культурних і розважальних заходів.
Серед запланованого: Чемпіонат світу з водно – моторного спорту «HYDRO GP Ternopil», відкриття нових пам’ятних відзнак на Алеї зірок, фестиваль «Не святі горшки ліплять», вогняне шоу, Всеукраїнські змагання з баскетболу, концертна програма Муніципального Галицького камерного оркестру до Дня міста тощо.
Культурні та спортивні заходи проходитимуть у центральній частині міста, в парку ім. Т. Шевченка та у парку Національного відродження.
Завершиться відзначення Дня міста великим святковим концертом на набережній Тернопільського ставу та феєрверком. Запуск яскравих вогнів розпочнеться о 22.00 год.
Нагадаємо, на території Тернопільської міської територіальної громади досі діє заборона використання піротехніки і діятиме вона до закінчення війни на Сході України, проте, відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.08.2021 №742, винятком є 28 серпня для того, щоб подарувати жителям Тернополя по-справжньому святковий настрій і яскраву кульмінацію відзначення Дня міста.
План заходів з відзначення 28 серпня Дня міста Тернополя
|Назва події
|Час проведення, год.
|Місце проведення
|Чемпіонат світу з водно – моторного спорту «HYDRO GP Ternopil»
|07.45 – впродовждня
|Набережна Тернопільського ставу(біля флагштоків)
|Спеціальне погашення штемпеля
|09.00
|вул. Руська, 35
|Святкова Літургія з нагоди храмового празника Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста
|10.00
|Церква Успіння Пресвятої Богородицівул. Князя Острозького, 55
|Всеукраїнські змагання з баскетболу 3х3 серед дорослих
|10.00
|Театральний майдан
|Безпрограшна лотерея від «Червоного Хреста»
|12.00 – впродовж дня
|Алея від фонтану до Співочого поля
|Чемпіонат міста з вітрильного спорту
|10.00
|Акваторія Тернопільського ставу (поблизу відпочинкової зони «Циганка»)
|Кубок міського голови з греко – римської боротьби
|11.00
|Територія перед Тернопільським замком
|Виставка робіт члена обласної Тернопільської організації національної спілки художників Україна Богдана Ткачика з нагоди 70-річчя від дня народження
|Впродовж дня
|АртГалерея
|Святкова концертна програма Муніципального Галицького камерного оркестру «Тобі, Тернопіль»
|14.00
|вул. Гетьмана Петра Сагайдачного
|Вернісаж під відкритим небом творчих робіт Євгена Удіна подарованих місту «Тернопіль – місто, що надихає»
|15.00
|вул. Гетьмана Петра Сагайдачного
|Мистецька імпреза «Крізь терни до зірок». Поповнення Алеї зірок новими іменами
|15.30
|вул. Гетьмана Петра Сагайдачного
|Чемпіонат міста з катання на роликових ковзанах
|16.00
|Парк ім. Т. Шевченка
|Живі скульптури: «Прості речі формують життя!»
|16.30 -17.30
|Театральний майдан
|Виступ київського вуличного театру на ходулях «Хайлайтс»
|18.00
|Театральний майдан
|Фестиваль «Не святі горшки ліплять», вогняне шоу, випалювання скультури
|11.0021.00
|Парк ім. Т. Шевченка
|Святковий концерт до Дня міста за участю гуртів: «Хвилі», «Мотор’ролла», «Мазепа», «Hanky_X_Dory»
|19.00
|Набережна Тернопільського ставу
|Церемонія нагородження переможців та призерів Кубку України з баскетболу ЗхЗ серед дорослих
|20.00
|Театральний майдан
28 серпня
Парк Національного відродження
|Назва події
|Час проведення, год.
|Місце проведення
|Виставка робіт майстрів народної творчості Тернопільщини «Скарби тернового поля»
|12.00 – впродовж дня
|Алея від фонтану до «Літака»
|Свято меду
|12.00 – впродовж дня
|Початок Алеї від фонтану
|Безпрограшна лотерея від «Червоного Хреста»
|12.00 – впродовж дня
|Алея від фонтану до Співочого поля
|«Дитячі голоси -Тернополю». Виступи лауреатів та переможців конкурсів та фестивалів дитячих вокальних студій нашого міста
|15.00
|Тернопільський ліцей № 21 спеціалізованої
мистецької школи ім. І.Герети
|Виступи хореографічних колективів міста та ансамблю танцю «Надзбручанка» обласної філармонії
|17.00
|Співоче поле
|Презентація колекції від «Театру мод» Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола
|18.30
|Співоче поле
|Вітання міського голови Сергія Надала та церемонія нагородження Почесних тернополян
|19.00
|Співоче поле
|Виступи творчих колективів міста Тернополя «Місто, де квіти і зорі зводять кохання мости»
|19.30
|Співоче поле
|Святковий концерт народного артиста України Віктора Павліка
|21.00
|Співоче поле
|Феєричне шоу театру вогню «Semargl»
|22.30
|Співоче поле
Додати свій коментар