Під патронатом міського голови Сергія Надала в Українському Домі «Перемога» стартував Всеукраїнський молодіжний форум «Молодь Offline», під час якого понад 350 учасників обміняються досвідом в напрямку розвитку молодіжної політики.

Серед учасників: заступник Міністра культури, молоді та спорту України Олексій Сівірін, міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, голова Наглядової ради Національного конкурсу “Молодіжна столиця України 2020” Олександр Ярема, Голова Правління Українського інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук, Генеральна секретарка Національної Молодіжної Ради України Наталія Шевчук, а також представники місцевих та всеукраїнських молодіжних організацій.

Привітав гостей міста та учасників форуму очільник Тернополя Сергій Надал, зазначивши, що назва «Молодь Offline» наголошує на живому безпосередньому спілкуванні, адже саме це є найціннішим в еру розвитку інформаційних технологій і соціальних мереж.

А однією з найголовніших частин події стало урочисте вручення Тернополю статусу «Молодіжна столиця України 2020». Передали почесне звання міському голові Сергію Надалу та головам молодіжних організацій Тернополя очільник Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич та офіційні представники Національного конкурсу «Молодіжна столиця України».

«Приємно перейняти естафету молодіжної столиці від міста з дивовижною історією, що стало однією з візитівок України і Східної Європи – міста Кам’янця-Подільського, – наголосив Сергій Надал. – Від усієї молодіжної спільноти міста дякую журі національного конкурсу, яке високо оцінило наші здобутки і наше прагнення перемогти. Ми йшли до цієї відзнаки, з року в рік покращуючи показники у сфері молодіжної політики».

Як підкреслив голова Наглядової ради Національного конкурсу Олександр Ярема, перемога у конкурсі надасть тернопільській молоді нові можливості та відкриє нові шляхи, а здобуття почесного звання «Молодіжної столиці України» означає, що влада міста зуміла знайти спільну мову з представниками тернопільської молоді.