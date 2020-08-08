Станом на 7 серпня на боротьбу з коронавірусом Тернопіль з міського бюджету спрямував 48 813 500 грн.

На сферу охорони 45 893 500 грн., з яких:

на заробітну плату медикам – 8 910 000 грн.

на премії медичним працівникам 7 421 600 грн.

для придбання засобів індивідуального захисту, медикаментів, тестів – 7 188 900 грн.

для придбання медичного обладнання – 22 372 600 грн., зокрема:

ШВЛ (17шт.) – 9 663 500 грн.

монітори спостережень пацієнта (14шт.) – 1 368 400 грн.

бронхоскоп (1шт) – 2 393 300 грн.

кисневе обладнання (1шт.)- 2 150 000 грн.

УЗД апарат для кардіології (1шт.) – 1 062 700 грн.

дифибрілятор (4шт.) – 501 500 грн.

кисневий концентратор (3шт.) – 1 317 700 грн.

переносний ренген апарат (1шт.) – 560 000 грн.

УЗД апарат (1шт.) – 1 580 000 грн.

інфузомати (11шт.) – 275 000 грн.

інше обладнання (рамки, шприцеві насоси, ЕКГ апарати) – 620 000 грн.

Також на засоби індивідуального захисту для працівників сфери громадського транспорту спрямовано 160 000 грн., для забезпечення засобами індивідуального захисту закладів освіти (ДНЗ та шкіл) – 1 880 000 грн., а для облаштування приміщення обсервації у ФОК та придбання основаних засобів – 879 900 грн.

При цьому з обласного бюджету надійшло за весь період 1 500 000 грн.

Варто наголосити, що загальні втрати бюджету громади Тернополя у зв’язку пандемією коронавірусу за 7 місяців 2020 року орієнтовно склали 108 000 000 грн. Прогнозовано такі ж втрати будуть у другому півріччі цього року.

Читайте на цю тему:

Два десятки хворих на коронавірус перебувають на кисневій підтримці

Тернопіль не може бути в “червоній” зоні. Рішення сесії