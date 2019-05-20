Упродовж доби у західному регіоні України зберігатиметься тепла погода з високою ймовірністю дощів, – каже синоптик Наталка Діденко. Однак уже з понеділка слід готуватися до чергової хвилі похолодання.

Опади з Україною поки не прощаються.

«Дощі з грозами 20 травня пройдуть на Заході. При грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Одразу після понеділка погода у більшості областей України погіршиться: 21-22 травня дощі з грозами поступово поширяться на більшу частину території, температура повітря знизиться. Синоптичні зміни можуть вплинути на самопочуття, самовладання та настрій. Але не піддавайтеся, оскільки це все тимчасово. Хмари часом прибігають, метушаться, часом навіть занадто затримуються не на своєму місці, але сонце поблажливо дивиться на все це згори», – розповідає Наталка Діденко.

Отже, жителям краю варто набратися терпіння. Оскільки дощитиме в регіоні і далі. Втім, за попередніми прогнозами синоптиків, після завершення дощової пори ймовірна сильна спека.

Софія Романська