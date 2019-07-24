Похмура погода насувається на Тернопільщину.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближчими днями випадатимуть дощі та гримітимуть грози. Тож жителям краю радять готувати парасолі.

«Над Україною нависатиме лінія повітряних потоків, які сходяться чи вливаються або в одну точку або в одну лінію. Інакше це ще називається – конвергенція. За такої синоптичної ситуації скупчуються вздовж цієї лінії купчасто-дощові хмари і випадають дощі та гримлять грози. Місцями дощі навіть можуть переходити у зливи та виникати шквали. Так буде 24 липня практично в усіх областях. Найближче потепління прийде до нас вихідними, а в понеділок, 29 липня, знову відчутно похолодає. Тримайте за таких карусельних метеоумов голову, фізичну та душевну рівновагу у порядку», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, дощі та грози принесуть на Тернопільщину відчутне похолодання. Через коливання температурних показників у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття.

Софія Романська