Тернопільщину засипатиме снігом
Снігопади передбачають на Тернопільщині наступної доби. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, морози дещо послабляться, натомість в регіоні побільшає опадів, що додасть роботи комунальникам і може ускладнити ситуацію на автошляхах.
Метеорологи радять жителям краю насолоджуватися зимою. Адже найближчими днями можна буде спостерігати усі її прояви: снігопади, хуртовини, морози. Проте вже наступного тижня опади у вигляді снігу припиняться, натомість можливі дощі. За прогнозами Наталки Діденко, далі спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників.
«Найближчої ночі сипатиме й сипатиме сніг! Загалом буде холодно. Вдень опади дещо припиняться. У ніч на понеділок – морозяка.
Вже з вівторка варто очікувати потепління».
За попередніми прогнозами метеорологів, наприкінці січня погода в області буде мінливою. Можливі різкі перепади від морозів до плюсових температурних показників. Тепло принесе дощі та мокрий сніг.
Софія Романська
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