Тернопільщину засипатиме снігом

27/01/2019 Розмір тексту:

Снігопади передбачають на Тернопільщині наступної доби. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, морози дещо послабляться, натомість в регіоні побільшає опадів, що додасть роботи комунальникам і може ускладнити ситуацію на автошляхах.

Метеорологи радять жителям краю насолоджуватися зимою. Адже найближчими днями можна буде спостерігати усі її прояви: снігопади, хуртовини, морози. Проте вже наступного тижня опади у вигляді снігу припиняться, натомість можливі дощі. За прогнозами Наталки Діденко, далі спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників.

«Найближчої ночі сипатиме й сипатиме сніг! Загалом буде холодно. Вдень опади дещо припиняться. У ніч на понеділок – морозяка.

Вже з вівторка варто очікувати потепління».

За попередніми прогнозами метеорологів, наприкінці січня погода в області буде мінливою. Можливі різкі перепади від морозів до плюсових температурних показників. Тепло принесе дощі та мокрий сніг.

Софія Романська