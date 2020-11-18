Протягом доби на Тернопільщині передбачають складні погодні умови. Через густі тумани, які значно погіршуватимуть видимість, у краї оголосили штормове попередження.

Мінлива хмарність, тумани, підвищений рівень вологості та дощі – такі погодні умови передбачають синоптики цього тижня на Тернопільщині. Вночі та вранці видимість знижуватиметься до 200 – 500 метрів. Ускладнюватимуть ситуацію також дрібні дощі. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погода зберігатиметься нестабільною протягом тижня.

«Місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці туман видимість 200 – 500 метрів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря від 6 до 8 градусів тепла з тенденцією до зниження температурних показників».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, від середи температурні показники знижуватимуться до мінусових. А ближче до кінця тижня в регіоні передбачають дощі з мокрим снігом.