Сильні вітри та густі тумани передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, пориви північно – західного вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вранці спостерігатиметься туман видимістю 200 – 500 м. Цими вихідними у західному регіоні погода нагадуватиме листопад, – каже синоптик Наталка Діденко.

«Вихідними і на початку наступного тижня в Україні буде холодно і навіть дуже холодно. Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до “мінусів”, періодичні дощі, а в понеділок на Заході йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг. 5 жовтня дощі найбільш ймовірні в західних областях. У понеділок буде особливо холодно, вночі до невеликого морозу, вдень +5 +8 градусів!».

Отже, найближчими днями доведеться кутатися у теплий одяг. Адже місцями ймовірні навіть заморозки, а також дошкулятимуть дощі з мокрим снігом. Втім, метеорологи запевняють, що тепло повернеться.

Софія Романська