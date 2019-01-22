Тернопільщину поморозить, але недовго

22/01/2019 Розмір тексту:

Упродовж доби Україну дещо морозитиме. За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближчої ночі стовпчики термометрів знижуватимуться до чотирнадцяти градусів морозу, вдень температурні показники коливатимуться від п’яти до десяти градусів нижче нуля.

Суха морозяна погода триватиме на Тернопільщині недовго, – попереджають метеорологи. Оскільки до України поспішає активний циклон з Балкан. Він принесе чергові погодні перепади у вигляді хуртовин.

«22 січня, у День соборності, в Україні морози знову посиляться. Найближчої ночі -7 -14 градусів, вдень -4 -9 градусів. Погода очікується сухою та морозною. 23 січня погода зміниться.

В Україну прийдуть снігопади та хуртовини. Тому поки що можна працювати і прогулюватися стабільно, а ось при наближення атмосферних фронтів 23 січня голова та судини можуть вибрикувати – підготуйтеся», – повідомила Наталка Діденко.

За словами синоптиків, волога погода в середу охопить всі області України, опади очікуються практично всюди. А на дорогах може утворюватися ожеледиця.

Софія Романська