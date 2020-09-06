Так, згідно з рішенням ТВК, на виборах депутатів до обласної ради розподілила Тернопільщину на 6 виборчих округів, при чому Тернопіль став одним єдиним виборчим округом без поділу.

5 вересня територіальна виборча комісія, враховуючи крайній адміністративний поділ Тернопільської області, прийняла рішення щодо поділу регіону на 6 виборчих округів на виборах депутатів до обласної ради. Про це повідомляють Тернополяни.

Центр округу Кременець – 8 громад – загалом виборців в окрузі – 108 тисяч 774 особи.

Центр округу Бережани – 13 громад – загалом виборців – 131 тисяча 858 осіб.

Центр округу Теребовля – 11 громад – 129 тисяч 680 осіб.

Центр округу Бучач – 10 громад – 130 тисяч 828 виборців.

Центр округу Борщів – 12 громад – 126 тисяч 991 виборець.

Та власне Тернопіль, де є на сьогодні 178 тисяч 109 виборців.

Попередньо була дискусія чи на виборах до обласної ради ділити Тернопіль на різні округи чи залишити один, та було прийнято ТВК мудре рішення, щоб Тернопіль йшов на вибори одним округом.

Також прогнозуємо, що й найбільш запекла боротьба за депутатство до обласної ради буде саме в Тернополі, де найбільше число виборців – 178 тисяч.

Детальніше про поділ області на округи на виборах депутатів до обласної ради дивіться у таблиці нижче.