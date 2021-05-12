Міністерство охорони здоров’я України оновило карантинний розподіл на зони. У «помаранчевій» зоні тепер знаходяться тільки два українські регіони.

Майже вся Україна перейшла в «жовту» зону карантину. Про це свідчать дані на сайті МОЗ України.

В «помаранчевій» зоні залишилися лише Миколаївська і Черкаська області. У «жовту» перевели відразу шість областей – Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.

У Миколаївській та Черкаській областях перевищена норма за коефіцієнтом виявлення випадків зараження коронавірусом, зазначили в МОЗ.

Всі решта регіонів відповідають всім іншим показникам по COVID-19. При цьому Київ і ще вісім областей вже відповідають «зеленій» зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

Раніше в МОЗ повідомили, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу. Таким чином, «червоних» карантинних зон завтра вже не буде.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Глава Кабміну вважає, що він дає свої результати, зараз обмеження діють до 30 червня.