Перший рівень небезпечності оголосили на Тернопільщині.

Через густий туман, який очікується вночі та вранці в регіоні, сильно погіршиться видимість. Відтак водіїів і пішоходів просять бути обережними.

Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, 27 вересня в Тернопільській області та в обласному центрі вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 – 500 м.

«Передбачається І рівень небезпеки, жовтий. Аби уникнути надзвичайних подій, що можуть виникнути внаслідок туману, рекомендуємо водіям транспортних засобів бути особливо уважними та обережними на дорозі. Під час керування автомобілем не перевищуйте швидкість руху; користуйтесь пасками безпеки; за наявності протитуманних фар увімкніть їх одночасно з ближнім світлом; тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці вмикайте аварійну світлову сигналізацію; уникайте різких маневрів на дорозі».

Також у західному регіоні зберігатиметься висока ймовірність дощів. Щодо температурних показників, то вони суттєво не зміняться.

Софія Романська