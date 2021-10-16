Небезпечні метеорологічні явища передбачають синоптики на Тернопільщині цими днями.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, погоду зумовлюватиме антициклон. А вночі та вранці регіон огортатимуть густі тумани.

Мінлива хмарність, пориви південного вітру, коливання температурних показників до 12 градусів тепла вдень та незначних заморозків вночі — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині вихідними. У регіоні зберігатимуться тенденції до похолодання, вночі та вранці ускладнюватимуть ситуацію густі тумани. “Новий західний антициклон Oldenburgia випхає у плечі вологий циклон. Тумани, якраз, нарешті дочекавшись зрілої осені, починають захоплювати все більшу й більшу територію. Уважно на дорогах! Дощів суттєвих не передбачається, лише одягнутися тепліше, бо буде холодно. Але для середини жовтня – нормально, вдень +8+13 градусів. Ночі, ясно, що холодні, +1 +6 градусів, при проясненнях до невеликих “мінусів”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, друга половина жовтня буде прохолоднішою. Нічні заморозки почастішають.