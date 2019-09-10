Теплу і сонячну погоду передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині.

Молоде бабине літо ще потриває, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак жителі краю можуть насолоджуватися комфортними погодніми умовами. Втім, холоди уже не за горами.

Мінлива хмарність, близько 25 градусів тепла вдень, незначні пориви вітру, – такі погодні умови передбачають упродовж тижня на Тернопільщині. Місцями спеку можуть перебити дощі.

«10-го вересня величезна масштабна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Атлантики через усю континентальну Європу до України, зумовить суху малохмарну сонячну погоду. У нас повсюди – бабине літо. Температура повітря – гуляти-не нагулятися: протягом дня +24+29 градусів. Вітер в Україні південно-східний та східний, 3-8 м/с, на Заході окремі пориви до 15 м/с. Молоде бабине літо триватиме не вічно, вже найближчими вихідними погода зміниться, стане суттєво холодніше. Будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, очікується 14-15 вересня відчутне похолодання» – каже Наталка Діденко.

Отже, тепла і сонячна погода зберігатиметься до кінця тижня, а далі ймовірні осінні примхи у вигляді дощів і похолодання.

Софія Романська