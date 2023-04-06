Циклон прийшов на Тернопільщину. Через його вплив, у краї далі випадатиме мокрий сніг і дощитиме. Втім, стовпчики термометрів дещо підвищаться: вдень передбачається до 7 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у п’ятницю погоду Тернопільщини визначатимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса.

«Очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливі невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 2 – 7º тепла. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий. 8 квітня також буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень місцями невеликі дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 6 – 11º тепла».

Отже, на Тернопільщині зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. Втім, періодично випадатимуть дощі, а також можлива ожеледиця.