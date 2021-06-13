Атмосферний фронт зі зливами і грозами йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, під час опадів можливий сильний вітер, а також знижуватимуться температурні показники.

Погода на Тернопільщині ускладниться у неділю. У регіоні передбачають грози, шквали та град, а також у краї відчутно похолоднішає.

«Зараз холодний атмосферний фронт лякає зливами та грозами мешканців Польщі та Німеччини, у неділю прискаче в Україну. Найближчої ночі фронтальні зливи та грози пройдуть в західних областях і можливі навіть сильні опади. Протягом дня 13-го червня атмосферний фронт перетинатиме Україну, тягнучи за собою грозові дощі та похолодання. При грозах можливі шквали та град. Вітер 13-го червня в Україні буде з північного заходу, поривчастий, часом сильний. Понеділок ще побуде свіжуватим, а вже у вівторок тепла погода, до +24+26 градусів, повернеться», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, атмосферний фронт у неділю на Тернопільщині дещо зіпсує літню ідилію. Складні погодні умови протримаються до вівторка.