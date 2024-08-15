На Тернопільщині більшає хворих на COVID-19, грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень кількість інфікованих зросла майже на 20%.

Протягом тижня в області захворіли півтори тисячі жителів краю, шістсот із них – діти. Тенденція щодо захворюваності – негативна.

«За останній тиждень кількість захворілих на ГРВІ, грип, COVID-19 у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 19,6%, це 1871 випадок проти 1563 випадків. Загалом фіксуємо зростання захворюваності на ГРВІ, COVID-19, грип. Наразі ми не відокремлюємо статистку щодо кількості хворих на коронавірус. Це відбуватиметься з початку епідемічного сезону. Початок епідемічного сезону вважається у жовтні. Вкотре наголошуємо, що найефективнішим захистом від ускладнень COVID-19 є вакцинація. Первинна вакцинація проти COVID-19 – курс щеплення, що передбачає отримання двох доз вакцини проти COVID-19 або введення однієї дози, якщо це передбачено інструкцією до застосування вакцини», – повідомив т.в.о. генерального директора ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Юрій Дементьєв.

Епідеміологи попереджають про поширення нового штаму коронавірусу під назвою «FLiRT». Серед його типових ознак – висока температура, яка важко збивається. Відтак лікарі закликають не нехтувати щепленням.

Софія Романська