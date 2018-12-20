Тернопільщину накрила “Кінохвиля”

20/12/2018 Розмір тексту:

Всеукраїнський форум «Кінохвиля-2018» розпочався у Тернополі. До обласного центру з’їхалися провідні режисери, актори , продюсери з різних областей України. Триватиме кінофестиваль до 22-го грудня.

Як повідомила координаторка фестивалю Наталія Турчин, вчора у Тернополі встановлюють рекорд з найбільш масового створення мультфільму за допомогою гаджетів. «У програмі першого дня фестивалю – встановлення рекорду «Наймасовіше одночасне створення мультфільму дітьми за допомогою мобільних телефонів». Тема Новорічно-Різдвяної анімації – «Добрі справи козаків». Далі у програмі кіноперегляд музично-комедійного бойовика «Шляхетні волоцюги» також заплановане обговорення фільму з продюсером Дмитром Кравченком». А загалом програма форуму «Кінохвиля-2019» досить насичена. Кожен поціновувач кіно знайде щось за своїми смаками. Тож запрошуємо тернополян приєднуватися до кінофестивалю».

Під час «Кінохвилі-2018» тернополянам покажуть фільми різних жанрів і тематики. Ознайомитися з репертуаром можна на сайтах кінотеатрів. Окрім цього, кінотворці проведуть ряд зустрічей та майстер-класів.

Софія Романська