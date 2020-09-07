Атмосферний фронт, який зараз орудує на Тернопільщині, сприятиме зниженню температурних показників.

Відтак завтра стовпчики термометрів підвищуватимуться максимум до 21 градуса тепла, а нічні температурні показники знижуватимуться до восьми градусів вище нуля.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у регіоні протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні дощі, а вдень обійдеться без істотних опадів, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

«Над західною частиною України – вже зараз атмосферний фронт, періодичні дощі, низька температура повітря в тилу фронту. Перед фронтом характерним було підвищення повітря, далі йде протилежна тенденція. Цей фронт поступово переміщується у східному напрямку», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, протягом тижня на Тернопільщині температурні показники дещо знизяться. Також періодично ймовірні опади. Відтак у регіоні – хвиля осіннього похолодання. Втім, попереду – повернення «бабиного» літа.

Софія Романська