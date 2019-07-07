Дощі та грози охопили Західну Україну. Опади ймовірні і наступної доби.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями пройдуть сильні грози та шквали. Відтак жителів краю просять бути обережними, дотримуватися правил безпеки під час грозових дощів і блискавиці.

Супроводжуватимуться дощі сильним вітром, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Втім, температурні показники підвищуватимуться.

«На Заході пройдуть дощі з грозами. Також на значній частині України завіватиме сильний вітер! Очікуються короткочасні опади, поривчастий, до сильного, вітер, потепління до +26+28 градусів».

За попередніми прогнозами синоптиків, погода наступного тижня буде досить мінливою. Далі також передбачають опади, дощі чергуватимуться із сонячною погодою. Такі різкі перепади температурних показників можуть негативно позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних краян.

Софія Романська