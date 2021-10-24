Хвиля похолодання насувається на Тернопільщину. А прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів відчутно почнуть знижуватися із неділі. А протягом тижня зберігатиметься прохолодна похмура погода.

Холодне повітря охопить майже весь західний регіон. Переважно зберігатиметься суха погода, але місцями можливі невеликі нічні заморозки.

“Похолодає на Заході: вдень +7+12 градусів. Температура повітря далі знижуватиметься і протягом дня максимально передбачається лише +5+10 градусів. Вітер із західного переходитиме на північно-західний і залишатиметься, може, й не штормовим, але рвучким, сильним. Проте із середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися, спочатку із західних областей, а до кінця тижня всю Україну огорне м’яка тепла атмосфера з температурою повітря +12 +16 градусів, місцями до +18 градусів. Наступні вихідні, завершення місяця, 30-31 жовтня, обіцяють, за попередніми прогнозами, розкішну погоду”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями на Тернопільщині буде прохолодною. Втім, теплі осінні дні ще попереду.