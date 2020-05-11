За прогнозами обласного гідрометеоцентру, упродовж доби у регіоні переважно обійдеться без опадів. Однак уже з вівторка слід чекати погодних змін.

У понеділок Україна залишається однією з найтепліших країн у Європі, зазначає синоптик Наталка Діденко. Оскільки наша територія перебуває у так званому теплому секторі.

“Але вже у вівторок вітер зміниться на північно-західний і стане сильним. 12-го травня до нас прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, похолодання, штормовий вітер. У середу похолодає до +14 — +15 градусів. І увесь тиждень теплої погоди не передбачається, стовпчики термометрів коливатимуться в межах +14 +18 градусів”.

Софія Романська