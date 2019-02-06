Тернопільщину може “накрити” епідемія

06/02/2019 Розмір тексту:

В одинадцяти регіонах України кількість хворих на грип і ГРВІ перевищує епідемічний поріг. Стрімко зростає рівень захворюваності і на Тернопільщині. Минулого тижня в області хворих побільшало на 23%.

Наразі епідемічні порогові значення в області не перевищені, – запевняють в обласному лабораторному центрі. Але епідемія в інших регіонах України викликає занепокоєння. Відтак лікарі просять жителів області вакцинуватися.

«Епідемічні пороги найбільше перевищено у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-Франківській (на 91,6%) областях. У Тернопільській області загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 369,3 випадків на 100 тисяч населення, що становить 79,2% до розрахункового показника визначення початку епідемії (466 випадків на 100 тис. населення)», – повідомила лікар-епідеміолог Марія Павельєва.

Рівень вакцинації від грипу на Тернопільщині низький. Загалом щеплено трохи більше півтори тисячі осіб. Проходити щеплення ще не пізно, – кажуть лікар-епідеміологи. Адже за прогнозами Інституту грипу, пік епідемії ймовірний у другій половині лютого.

До слова, більшість хворих на ГРВІ на Тернопільщині – діти шкільного віку. Загалом в області на карантин закрито близько двадцяти навчальних закладів.

Софія Романська