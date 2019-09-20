Епідеміологи досліджують території Тернопільщини щодо циркуляції збудників бореліозу, ерліхіозу, бабеціозу, туляремії, лептоспірозу та ієрсініозів. Фахівці обласного лабораторного центру працюють у паркових зонах і на стаціях лісництв області.

Постійний моніторинг та вивчення адміністративних територій області дає можливість встановити циркуляцію збудників та можливий ризик інфікування населення, – зазначає завідувач лабораторії ОНІ Анатолій Даутов. Такі дослідження на Тернопільщині проводять з 2017-го року. Це дає можливість уникнути поширення інфекцій.

«Продовжується вивчення носіїв інфекцій на територіях паркових зон та лісових господарств. Наші фахівці провели обстеження та забір біоматеріалу в Чортківському лісгоспі, Білецькому лісництві, урочищі Біла. Роботи проводяться згідно «Плану лабораторних моніторингових, мікробіологічних і біологічних досліджень об’єктів довкілля. Зокрема, вивчається циркуляція збудників бореліозу, ерліхіозу, бабеціозу, туляремії, лептоспірозу та ієрсініозів в паркових зонах та стаціях лісництв Тернопільської області. Зібраний та відловлений біоматеріал досліджується та ідентифікується в лабораторії особливо небезпечних інфекцій сучасними методами ПЛР, ІФА на бореліози, туляремію, лептоспірози, ієрсиніози».

Також на Тернопільщині проводять вакцинацію диких тварин від сказу. Вакцину розкидають з літаків.

Софія Романська